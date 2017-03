De Britse koningin Elizabeth II heeft donderdag formeel ingestemd met de wet waarmee premier Theresa May de Europese Unie wil verlaten. Het was de laatste horde voor de wetgeving. May kan nu Brussel officieel op de hoogte brengen van het feit dat haar land het EU-lidmaatschap opzegt. Ze heeft eerder herhaaldelijk gezegd dat ze dat eind maart wil doen.

Het opzeggen van het lidmaatschap leidt volgens het Europese Verdrag van Lissabon (2009) tot onderhandelingen over de nieuwe relatie tussen de EU en het vertrekkende lid. Dat zou in twee jaar geregeld moeten worden.