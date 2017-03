LONDEN – Koningin Elizabeth gaat donderdag niet naar het nieuwe hoofdbureau van New Scotland Yard, de Londense politie. Dat is besloten na de aanslag bij het Britse parlement woensdagmiddag, zegt een woordvoerder van Buckingham Palace tegen ITV. “In het licht van de gebeurtenissen van vandaag is besloten om het bezoek van de koningin aan New Scotland Yard uit te stellen”, aldus de zegsman.

Elizabeth zou het gebouw samen met haar man prins Philip openen. Het bureau ligt op een steenworp afstand van het parlement en de Westminster Bridge waar woensdagmiddag vier mensen, inclusief de dader, om het leven kwamen.

Eerder woensdag werd al een vraagteken bij het bezoek gezet omdat het niet passend zou zijn zo kort na de aanslag. Ook zou de beveiliging flink opgeschroefd moeten worden.