LONDEN – Prins George en prinses Charlotte krijgen een belangrijke rol bij de bruiloft van hun tante Pippa Middleton. De 3-jarige prins en het bijna 2-jarige prinsesje worden bruidskinderen, is maandag aangekondigd door Kensington Palace.

Pippa Middleton, de zus van Catherine, hertogin van Cambridge, trouwt op 20 mei met James Matthews. De huwelijksgeloften worden uitgewisseld in St. Mark’s Church in Englefield. Geruchten dat glansrollen waren weggelegd voor George en Charlotte, deden al langer de ronde. George werd aanvankelijk getipt als ringdrager, Charlotte zou volgens Britse media bloemenmeisje worden.

Kensington Palace maakte maandag ook bekend dat niet alleen prins William en Catherine, maar ook prins Harry bij de huwelijksvoltrekking zal zijn. Na de ceremonie vindt een receptie plaats in de tuin van Kate en Pippa’s ouders Carol en Michael.

Pippa stal de show tijdens de bruiloft van William en Kate in 2011. Het jongere zusje van de hertogin van Cambridge was bruidsmeisje. Dankzij haar witte bruidsmeisjesjurk werd Pippa in een klap wereldberoemd.