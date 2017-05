Koning Willem-Alexander schuift over twee weken aan in Het behouden huis in Oudkarspel. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dinsdag bekend. De stichting die het buurthuis realiseerde doet dit jaar voor de derde keer mee met de collecte van het Oranje Fonds.

De stichting Hart van Oudkarspel doet al sinds het begin in 2015 mee aan de Oranje Fonds Collecte en heeft een bovengemiddelde opbrengst. De buurtbewoners van Het behouden huis zamelen ook van 6 tot en met 11 juni weer geld in voor het Oranje Fonds, waarvan Willem-Alexander en Máxima beschermpaar zijn.

Op de eerste dag van de collecteweek gaat de koning langs bij het buurthuis, dat met behulp van Hart van Oudkarspel behouden is gebleven als cultureel erfgoed. In het voormalig schoolgebouw uit 1883 worden onder meer yogalessen en kinderdisco’s georganiseerd.

Aan de derde landelijke Oranje Fonds Collecte kunnen alle stichtingen en verenigingen in Nederland deelnemen. Op 1500 plekken gaan organisaties op pad om te collecteren. De helft van het bedrag dat wordt opgehaald is voor de eigen stichting of vereniging, de andere helft wordt door het Oranje Fonds besteed aan sociale initiatieven in dezelfde provincie.