LONDEN – Catherine, hertogin van Cambridge, neemt haar taak als koninklijke beschermvrouw van de All England Lawn Tennis & Croquet Club serieus. De echtgenote van de Britse prins William is op 3 juli van de partij op de eerste dag van Wimbledon, de wereldberoemde tenniskampioenschappen die door de All England Lawn Tennis & Croquet Club worden georganiseerd.

Kensington Palace kondigde dinsdag aan dat Catherine op 3 juli bij het graskampioenschap is. Ze kijkt niet alleen naar enkele wedstrijden van de eerste ronde van het mannen- en vrouwenenkelspel, maar maakt voordat de eerste ballen worden geslagen kennis met medewerkers van Wimbledon. Catherine praat onder meer met de medische staf en een paar ballenjongens en -meisjes.

De 35-jarige hertogin van Cambridge, groot fan van tennis, is sinds vorig jaar beschermvrouwe van de All England Lawn Tennis & Croquet Club. Ze nam die rol over van koningin Elizabeth, die de taak 64 jaar lang vervulde. Gezien haar hoge leeftijd brengt de 91-jarige Britse vorstin het aantal organisaties waarvan ze beschermvrouwe is al langer terug.

Ook voordat Catherine beschermvrouwe van de All England Lawn Tennis & Croquet Club werd, was ze geregeld te vinden op Wimbledon. De afgelopen jaren nam ze, vaak naast William, meermaals plaats op de koninklijke tribune.