OTTOWA – Op Canada Day is een nieuwe portretfoto van Koningin Elizabeth vrijgegeven. De foto is gemaakt ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de vorming van Canada.

Op de foto draagt de 91-jarige vorstin een goudkleurige jurk waarop een broche in de vorm van een Canadees esdoornblad is gespeld. De broche, gemaakt van platinum en bezet met diamanten, behoorde toe aan Elizabeths moeder, Elizabeth I. Zij kreeg hem van haar man koning George VI toen het paar in 1939 hun eerste reis naar Canada maakte.

Elizabeth II, destijds prinses, leende de broche van haar moeder toen zij in 1951 voor de eerste keer het land bezocht. Bij het overlijden van haar moeder in 2002 erfde zij het sieraad. Sindsdien heeft zij het aan verschillende leden van het Britse koninklijke huis uitgeleend: zo mocht de hertogin van Cambridge hem dragen toen zij in 2011 een bezoek bracht aan Canada.

Het portret van Elizabeth is gemaakt door de Canadese fotograaf Ian Leslie Macdonald en werd onthuld tijdens de driedaagse tournee van prins Charles door het Noord-Amerikaanse land. Het is niet de eerste keer dat regimentsfotograaf Macdonald de koningin voor zijn lens had. Eerder dit jaar maakte hij al een officieel portret van The Queen voor haar platinum jubileum als erekolonel van het 48e Highlanders-regiment van Canada. In 2012 ontving Macdonald een medaille voor zijn verdiensten aan Canada en de Kroon.