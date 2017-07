Koningin Elizabeth heeft alvast afscheid genomen van haar persoonlijk vertegenwoordiger in Canada, gouverneur-generaal David Johnston. Die bezocht haar dinsdag samen met zijn echtgenote Sharon in Buckingham Palace. Dit najaar wordt Johnston na een ambtstermijn van zeven jaar opgevolgd door de ex-astronaut Julie Payette.

De koningin bedankte Johnston voor zijn werkzaamheden als haar plaatsvervanger in Canada. Formeel is zij het ook die de gouverneur-generaal aanstelt, al gebeurt dat op voordracht en aanbeveling van de Canadese premier en zijn zover bekend geen voordrachten geweigerd.

Johnston komt koningin Elizabeth en echtgenoot prins Philip woensdag opnieuw tegen wanneer het koninklijk paar in Canada House een receptie bijwoont ter gelegenheid van de 150e verjaardag van de vorming van de Canadese federatie in 1867. Voor prins Philip (96) is de feestelijke bijeenkomst zijn laatste publieke optreden voor zijn eerder dit jaar aangekondigde pensionering.

Canada had stiekem gehoopt dat de hoogbejaarde vorstin (91) eerder deze maand voor de viering van het bijzondere verjaardagsfeest nog één keer de Atlantische oceaan zou zijn overgestoken, maar de Queen bleef thuis en stuurde prins Charles met Camilla in haar plaats. Vandaar dat Canada nog een extra feestje houdt in Londen, op luttele afstand van Buckingham Palace.