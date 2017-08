BARCELONA – In de Sagrada Familia in Barcelona zijn zondag de slachtoffers van de terreuraanslagen herdacht. Aan de mis in de wereldberoemde door Antoni Gaudi ontworpen kerk namen het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia, premier Mariano Rajoy, de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa en tal van andere politici deel, zoals de burgemeester van Barcelona.

De mis ‘voor de vrede’ werd geleid door de aartsbisschop van Barcelona, Juan José Omella. De herdenking begon rond 10 uur in de ochtend met plechtige orgelmuziek. Bij de aanslagen in Barcelona en Cambrils werden veertien mensen gedood, er vielen 120 gewonden.