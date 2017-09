Het is als gisteren dat wij de eerste Vorsten van 2017 maakten. De covers van het afgelopen jaar hangen bij ons aan de muur en omdat we ook regelmatig nummers met een speciale cover voor onze Belgische lezers maken, kijken we uit op een grote variëteit. Mathilde, Máxima, Caroline, Diana, Victoria, Pieter en Margriet en natuurlijk de Alexander! Een paar voorbeelden uit een nu al prachtig vorstelijk jaar. We hebben allemaal onze favoriete cover op de redactie en ik ben benieuwd welke u de mooiste vindt. Mocht u een exemplaar missen: u kunt op onze website altijd nabestellen.

Wat vliegt de tijd, inmiddels heeft u editie 11 alweer in uw handen. Dit nummer is traditioneel de editie waar Prinsjesdag een plek heeft. Die benaming werd al in de 17de en 18de eeuw gebruikt voor de viering van de verjaardagen van de Prinsen van Oranje. Vooral in de patriottentijd werd de prinsenverjaardag aangegrepen om demonstraties van Oranjegezindheid te houden. De huidige betekenis (sinds 1814) heeft niet veel meer met de oorsprong van de naam te maken. Al is er gelukkig nog steeds een echte prins op de derde dinsdag van september aanwezig. Prins Constantijn is als broer van de koning samen met zijn echtgenote prinses Laurentien niet meer weg te denken.

Dit jaar is Prinsjesdag voor Vorsten aanleiding voor een themanummer: prinsen! Een dankbaar en veelzijdig onderwerp. Natuurlijk laten we u kennismaken met de jongste generatie prinsjes en kijken we naar prinsen die op een dag hun titel zullen zien promoveren. Zoals Hisahito, het 11-jarige prinsje dat naar alle waarschijnlijkheid de 127ste keizer van Japan zal worden ondanks het feit dat zijn vader geen kroonprins is. En natuurlijk ook een verhaal over de ‘Waiting Prince’ zoals hij in Engeland wordt genoemd. Prins Charles heeft inmiddels een record gevestigd als drager van de titel Prins van Wales. Redacteur Kim stelt u voor aan een aantal Arabische prinsen, hun verhaal spreekt zeer tot de verbeelding. Geld als water leidt daar veelal tot een meer dan prinsheerlijk leven. En onze Vlaamse medewerker Wim Dehandschutter laat zijn licht schijnen over het enfant terrible prins Laurent.

Op persoonlijk vlak is het onderwerp prins ook actueel, ik ben onlangs in het huwelijk getreden met mijn eigen ‘prins’. Aan de arm van mijn zoon liep ik prinsheerlijk mijn bruidegom tegemoet, waarna Ronnie Tober ons in de echt verbond. Ik wil u danken voor de vele gelukwensen die ik ter gelegenheid hiervan heb mogen ontvangen.

En op veler verzoek kom ik mijn belofte van de Vorstendag na en bent u dankzij de foto links ook een beetje getuige van onze prachtige dag.