HELSINKI – Prins William gaat eind volgende maand op officieel bezoek naar Finland. Dat is dinsdag gelijktijdig bekendgemaakt door president Sauli Niinistö en Kensington Palace. Aanleiding voor de visite, waaraan aanvankelijk ook Catherine zou deelnemen, is de viering van het eeuwfeest van de onafhankelijkheid van Finland.

De hertogin van Cambridge, in verwachting van haar derde kind, heeft nog teveel last van een ernstige vorm van ochtendmisselijkheid om een reis naar Finland te ondernemen. William gaat daarom alleen. Maar twee andere onderdelen van de voorgenomen trip, bezoeken aan de Finse buurlanden Zweden en Noorwegen, zijn doorgeschoven naar volgend voorjaar.

William en Catherine maken de reizen formeel op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken, in de wetenschap dat het Verenigd Koninkrijk wel wat goodwill kan gebruiken. Daarnaast speelt mee dat koningin Elizabeth (91) een leeftijd heeft bereikt waarop ze haar reizen tot het allernoodzakelijkste beperkt en zelfs geheel afziet van verre reizen.

Haar kinderen en kleinkinderen nemen de buitenlandse bezoeken over. Prins Harry bijvoorbeeld is volgende week in Denemarken, waar hij onder andere wordt ontvangen door koningin Margrethe.