Prins Harry opent donderdag het zogenoemde Field of Remembrance bij Westminster Abbey in Londen. Met de jaarlijkse ceremonie herdenkt Groot-Brittannië zijn oorlogsslachtoffers vanaf de Eerste Wereldoorlog.

Het Field of Remembrance bestaat uit 70.000 kleine houten kruizen ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers, vaak voorzien van een naam en een kunststof klaproos. Mensen kunnen hier geliefden die stierven voor hun vaderland herdenken door zo’n houten kruis op het veld te plaatsen.

Harry’s bezoek aan The Field of Remembrance, dat sinds 1928 elk jaar wordt georganiseerd, is onderdeel van herdenkingsevenementen in aanloop naar Remembrance Day op 11 november. Afgelopen jaren bezocht Harry de ceremonie met zijn grootvader prins Philip. De 96-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth doet sinds augustus geen officiële publieke optredens meer. Hij zal alleen af en toe de koningin nog vergezellen.