Kersttoespraak koningin Elizabeth ook in VS

LONDEN – De jaarlijkse kersttoespraak van de Britse koningin Elizabeth is voortaan ook in de Verenigde Staten te zien. De Britse omroepen BBC en ITV bieden de toespraak van de vorstin in Amerika aan via de streamingdienst BritBox.

De toespraak van de Britse koningin tegen de achtergrond van een kerstboom is niet de enige Britse kersttraditie die de Britten naar de Verenigde Staten exporteren. De streamingdienst heeft volgens Variety ook de rechten om dramaserie Dickensian in Amerika aan te bieden. Het kostuumdrama van BBC One is gebaseerd op de boeken van Charles Dickens, waarin zijn meest bekende romanfiguren bij elkaar in dezelfde buurt van Londen wonen.

Ook kerstspecials van de Britse soaps Eastenders en Coronation Street maken deel uit van het feestdagenaanbod onder de noemer BritMas. De abonneedienst met het beste tv-aanbod uit Groot-Brittannië werd eerder dit jaar in de Verenigde Staten gelanceerd door de BBC en ITV.