LONDEN – Koningin Elizabeth II heeft haar echtgenoot geëerd met het Grote Ridderkruis van de Koninklijke Victoriaanse Orde. Dit is een zeer speciale onderscheiding die de Britse vorstin mag geven aan personen die zij wil bedanken voor een bijzondere verdienste aan het koninkrijk. Elizabeth gaf haar echtgenoot de onderscheiding ter gelegenheid van hun 70e huwelijksverjaardag.

Er zijn maar 41 mensen die het Grote Ridderkruis hebben ontvangen. Elizabeth heeft de onderscheiding eerder gegeven aan familieleden of aan leden van de hofhouding die haar lang trouwe dienst hebben bewezen.

Elizabeth (91) en Philip (96) traden zeventig jaar geleden in het huwelijk. In de afgelopen zeven decennia kregen zij vier kinderen, acht kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Naar verluidt ging hun relatie niet altijd over rozen. Het speet Philip dat hij zijn carrière bij de marine moest opgeven en het kostte hem moeite een ondergeschikte rol te moeten spelen naast Lilibeth, zoals hij de vorstin noemt. Hij moet steeds een stap achter haar lopen en mocht zijn achternaam niet aan de kinderen geven.

Toch zien de Britten het echtpaar als het schoolvoorbeeld van een geslaagd huwelijk. Het bijzondere huwelijksjubileum wordt niet uitbundig gevierd. Volgens Britse media houdt het paar alleen een etentje in hun woonpaleis Windsor Castle, in aanwezigheid van familie en vrienden.