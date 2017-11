Koning Willem-Alexander hoefde zijn schoenen woensdag niet uit te trekken toen hij een kijkje nam in een van de nieuwe woningen in woonwagencentrum Beukbergen in Huis ter Heide. ”Een hele eer”, zei bewoonster Tonia Brummer-Gerrits (88) over het koninklijke bezoek. Ze was pas een uur voor zijn aankomst geïnformeerd over de komst van Willem-Alexander.

”Ik vond het prachtig en ik vond hem heel lief en ook zo gewoon”, zegt Tonia achteraf. ”Ik heb het overal met hem over gehad, over vroeger en onze cultuur. Ik was elf jaar toen de oorlog uitbrak. Ik ben geboren in een woonwagen. Alleen tijdens de oorlogsjaren zaten we ondergedoken. Daarna zijn we weer terug de wagen in gegaan. We reden van stad naar stad om een boterham te verdienen.”

Ze woonde dertig jaar in dezelfde wagen voordat ze het aanbod kreeg om een huis op Beukbergen te betrekken. Het park is afgelopen tien jaar opgeknapt en ingericht. Op 10 maart volgend jaar wordt de herstructurering afgerond met een feest. ”Ik heb direct toegestemd”, zegt ze. ”Het maakt niet veel uit. Het huis is hetzelfde ingericht als de wagen. Ik zit hier heerlijk. Ik ben blij dat ik het gedaan heb.”

Dat de koning langskwam was wel schrikken voor de 88-jarige. ”Ik vond het een hele eer. Ik heb echt met de koning kunnen praten, hier op de bank. Dat gebeurt toch nooit? Ik vind het heel lief dat hij hier was.”