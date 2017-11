Prins George weet al precies wat hij wil hebben met Kerstmis. Onder de kerstboom moet voor hem straks een politieauto van speelgoed liggen. Het is het enige wat op het verlanglijstje van het Britse prinsje staat.

George’ vader prins William overhandigde het lijstje donderdagmiddag in Helsinki aan niemand minder dan de Kerstman. Op foto’s van de ontmoeting is te zien dat het briefje zelf is ingevuld door George. Ook heeft het vierjarige kereltje zijn verlanglijstje ondertekend en streepte hij aan dat hij het afgelopen jaar braaf is geweest.

William haalde het lijstje uit zijn jaszak toen hij de Kerstman tegenkwam op een kerstmarkt in de Finse hoofdstad. De prins had blijkbaar al op de ontmoeting gerekend. “Ik moest dit briefje aan je geven”, zei William volgens Britse media tegen de Kerstman. “Hij heeft niet veel wensen, dus ik denk dat één cadeau wel moet lukken”, grapte hij. William voegde daar aan toe dat George inderdaad heel braaf is geweest.