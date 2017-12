LONDEN – De Nederlands-Australische portret- en kunstschilder Ralph Heimans heeft een nieuw schilderij gemaakt van prins Philip. Dat wordt volgende jaar voor het eerst tentoongesteld in het ‘Nationalhistoriske Museum’ in Frederiksborg Slot in het Deense Hillerød. Daar wordt dan ook een nieuw portretschilderij onthuld van de Deense kroonprins Frederik. Die wordt volgend jaar vijftig jaar.

Prins Philip is geportretteeerd in de imposante grote gang van Windsor Castle, met ver op de achtergrond de kamer waar zowel zijn moeder als zijn grootmoeder is geboren. Philip (96), die eerder dit jaar met pensioen ging, draagt voor de gelegenheid geen Britse maar een Deense onderscheiding, de Orde van de Olifant, de hoogste ridderorde van Denemarken.

Philip is in 1921 in Griekenland geboren als prins van Griekenland en Denemarken. Zijn grootvader koning George I was geboren als Deense prins en werd in 1863 door de Grieken uitgenodigd om koning te worden. Philips overgrootvader koning Christian IX regeerde van 1863 tot 1906 over Denemarken; hij is betovergrootvader van koningin Elizabeth.

Heimans heeft inmiddels een indrukwekkende koninklijke portefeuille opgebouwd. In 2012 schilderde hij koningin Elizabeth ter gelegenheid van haar diamanten regeringsjubileum en ook andere leden van de Britse koninlijke familie lieten zich al door hem vastleggen. De opdracht om een schilderij te maken van kroonprins Frederik volgde na een eerder werk van diens echtgenote kroonprinses Mary uit 2006.

Heimans, geboren in Sydney als zoon van een Nederlandse vader en Australische moeder, zei vorig jaar in een interview met Ivo Niehe voor de TV Show zich ‘helemaal Nederlander’ te voelen.