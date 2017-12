DAKAR – Koningin Letizia van Spanje heeft haar reis door Senegal afgesloten. Ze besloot haar reis met een bezoek aan een project voor straatkinderen in een van de buitenwijken van Dakar.

In het Tremplin du Lac Rose Welcome Center, waar Letizia langsging, krijgen 57 kinderen en jongeren tussen 5 en 25 jaar oud hulp en training. De kinderen leren lezen en schrijven en leren over biologische landbouw en timmerwerk om later in hun eigen inkomen te kunnen voorzien.

Letizia was deze week vier dagen in Senegal. Het werkbezoek van de Spaanse koningin stond in het teken van de Spaanse inspanningen die gericht zijn op de bevordering van democratie, plattelandsontwikkeling, voedselzekerheid en de mensenrechten in het Afrikaanse land.