Juan Carlos weer even in schijnwerpers

Het Spaanse emeritus-koningspaar maakt zaterdag voor het eerst sinds de troonwisseling in 2014 zijn opwachting bij het ‘Pasqua Militar’, de feestelijke ceremonie in het Koninklijk Paleis in Madrid waarmee voor de strijdkrachten het nieuwe jaar wordt ingeluid.

De aanwezigheid van koning Juan Carlos en koningin Sofia is bedoeld als eerbetoon, ter gelegenheid van beider tachtigste verjaardag. Juan Carlos is vrijdag jarig, Sofia begin november. In de loop van het jaar zullen zij om die reden bij meer plechtigheden worden betrokken, zo liet het paleis weten.

Spanje viert dit jaar ook het veertigjarig bestaan van de tijdens de regering van Juan Carlos tot stand gekomen grondwet, waarin de huidige democratie is verankerd. Vorig jaar werd de koning-emeritus ‘vergeten’ bij de herdenking van de eerste democratische verkiezingen, veertig jaar eerder. Dat zorgde voor een knallende botsing tussen vader en zoon, en discreet overleg over hoe dit jaar om te gaan met de verjaardagen de viering van de grondwet.

Niet alleen zijn Juan Carlos en Sofia bij het militair festijn, waar Felipe ook een toespraak houdt, vrijdag is er ook een verjaardagslunch voor de jarige koning in het Zarzuela-paleis. Volgens ingewijden had de koning net zo’n groot feest gewenst als de Noorse koning Harald afgelopen jaar voor zijn tachtigste verjaardag kreeg, maar daar wilde Felipe ‘de zuinige’, die zelf eind deze maand vijftig wordt, niet aan.