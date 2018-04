Op de foto’s die het Spaanse hof zelf verspreidde van de herdenkingsmis voor Don Juan, de grootvader van koning Felipe, in het koninklijk klooster San Laronezo de El Escorial, is prinses Cristina zorgvuldig afgeknipt. De beide koningsparen staan er wel op, maar Cristina niet.

Zij is, aldus een verklaring van het paleis woensdag na vragen van Spaanse media, weliswaar lid van de koninklijke familie maar niet van het Koninklijk Huis en komt daarom niet voor op officiële beelden. Prinses Elena, die tijdens de mis naast Cristina zat, ontbreekt om die reden ook.

De actie van het hof viel extra op omdat op foto’s genomen vanuit dezelfde positie in de basiliek van het klooster de in opspraak geraakte prinses op de achtergrond duidelijk zichtbaar is wanneer het Spaanse koningspaar naar het hoofdaltaar loopt om de eigen, aparte zetels in te nemen. Het paleis ontkende de foto’s te hebben gecensureerd. Publicatie van de andere opnamen werd ook niet tegengewerkt.

De scherpe scheidslijn tussen Koninklijk Huis en koninklijke familie is in 2014 door Felipe getrokken met de bedoeling meer afstand te nemen van Cristina die toen met haar man Iñaki Urdangarin werd vervolgd voor onder meer fraude, belastingontduiking en witwassen. Felipe kon Cristina dinsdag niet verbieden aanwezig te zijn bij de mis voor haar 25 jaar eerder overleden opa, maar het hof deed er dus wel alles aan om te voorkomen dat ze samen werden gezien.