Welke kleur kleding draagt de koningin? Treden de Spice Girls op of juist Elton John? En welke beroemdheden komen naar het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle? Werkelijk op alles is te wedden voor het huwelijk dat zaterdag plaatsvindt.

Zelfs over het weer kan een weddenschap worden afgesloten. Er wordt een prachtige zonnige dag voorspeld, maar wie durft kan een gokje wagen dat het toch gaat regenen.

Op het kapsel van Harry kan ook worden gewed. Als de prins onverwacht een pruik of paardenstaart draagt betaalt de bookmaker 100 pond uit voor elke ingezette pond. Onwaarschijnlijk natuurlijk, maar wie zeker weet dat Harry baardloos het jawoord geeft, krijgt anderhalf keer de inleg. Er kan nu ook al gewed worden of Meghan zwanger is ten tijde van het huwelijk of welke wijn er wordt geschonken.

Uniform

De kleur van de bruidskledij is vanzelfsprekend ook een populaire gok. Als we de bookmakers moeten geloven, verschijnt Queen Elizabeth in het geel. En uiteraard kan er ook op worden ingezet of Harry in een uniform trouwt.

De gastenlijst is ook populair om op te gokken. Mocht de Amerikaanse president Donald Trump ineens ten tonele verschijnen dan levert dat ook weer een een fors bedrag op per ingezette pond. Voor Angela Merkel en Barack Obama liggen de quotes fors lager.