Prins Charles en zijn vrouw Camilla hebben woensdag in Wales een treinritje gemaakt. De derde dag van het bezoek van de prins van Wales en de hertogin van Cornwall aan Wales begon op het stationnetje van Llandovery, waar zij een taart aansneden ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van de Heart of Wales-spoorlijn.

Aansluitend ging het paar per trein naar Builth Wells, waar ze werden opgewacht door Welshe koningshuisfans. Het paar begaf zich naar het centrum van het stadje, waar ze de officiële opening verrichtten van de gerenoveerde Strand Hall.

Charles, die een groot voorvechter is van het in stand houden van het goede oude handwerk, ontmoette in Brecon Beacons jongeren die les krijgen in oude ambachten. Het programma Get Into Rural Skills wordt gestend door de Prince’s Trust, Charles’ eigen stichting.

De dag werd afgesloten met dienst in de kathedraal van Llandaff, ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de National Health Service (NHS), het Britse ziekenfonds. Prins Charles ontmoette voorafgaand aan de dienst Aneira Thomas. Zij was de eerste baby wier geboorte werd gesteund door de NHS.