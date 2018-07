LONDEN – Pippa Middleton en haar broer hebben zich donderdag vertoond op Wimbledon. Op de vierde dag van het grastoernooi in Londen toonde Pippa haar zwangerschapsbuik in een elegante witte jurk. Pippa is al jaren groot fan van tennis op Wimbledon.

De jongere zus van de hertogin van Cambridge en haar broer namen plaats in de koninklijke loge. Britse media schrijven dat haar outfit een op maat gemaakte jurk is van de in Londen gevestigde ontwerpster Anna Mason.

Vorige maand maakte ze bekend dat ze zwanger is. Dat deed ze in haar column voor Waitrose Kitchen Magazine. De baby wordt volgens Mirror in oktober verwacht.