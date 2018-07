De Britse prins William heeft teleurgesteld gereageerd op de uitschakeling van het Engelse team op het wereldkampioenschap voetbal. Toch kunnen de Engelsen trots zijn, vindt hij.

“Ik weet hoe teleurgesteld heel Engeland momenteel moet zijn maar ik kan niet trotser zijn op dit team”, schrijft William in een door Kensington Palace verspreid bericht. Volgens de prins kan het team met opgeheven hoofd terugkijken op het toernooi. “Het was een ongelooflijk WK, jullie hebben geschiedenis geschreven en gaven de fans iets om in te geloven. We weten dat we nog veel meer kunnen verwachten van dit Engelse team.”

Engeland verloor in de halve finale na extra tijd met 2-1 van Kroatië. De Engelsen nemen het nu zaterdag op tegen België voor de derde plaats. Kroatië staat in de finale tegen Frankrijk.