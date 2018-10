Het is niet elke dag dat Saarland koninklijk bezoek krijgt. De komst van koning Willem-Alexander en koningin Máxima is daarom best bijzonder. Dat zei minister-president Tobias Hans donderdagmiddag in een toespraak voorafgaand aan de lunch die hij de Nederlandse gasten aanbood in het Stadpaleis, dat in 1739 is gebouwd door vorst Wilhelm Friedrich von Nassau-Saarbrücken.

Het laatste vorstelijk bezoek was dertien jaar geleden, zo had Hans laten uitzoeken. “Toen was in deze zelfde zaal de groothertog van Luxemburg te gast.” Luxemburg, sinds 1890 geregeerd door weer een andere tak van het huis Nassau, grenst aan Saarland, dat na een volksraadpleging in 1955 twee jaar later van Frans protectoraat een volwaardige Duitse deelstaat werd.

Minister-president Hans had zijn huiswerk beter gedaan dan zijn woordvoerder die eerder in de lokale krant had gezegd dat het laatste koninklijke bezoek in 1914 plaatsvond, toen Wilhelm II, de Duitse keizer en koning van Pruisen, op visite kwam in Saarbrücken.