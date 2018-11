Koningin Sofía viert vrijdag haar 80ste verjaardag en ze is nog net zo actief als prinses Beatrix. Het grootste deel van haar leven staat in het teken van het vervullen van haar plicht, en sinds het aftreden van Juan Carlos in 2014 is die plichtsopvatting niet veranderd. Hoewel ze ervan uitging dat ze het wat rustiger aan kon gaan doen. ‘Ik dacht dat ik met pensioen ging, maar ik word nog steeds veel gevraagd.’ En als er een beroep op je wordt gedaan, dan zeg je geen nee. Voor Sofía is het koningin-zijn niet zomaar een beroep, het is een roeping.

De tijd lijkt aan haar voorbij te zijn gegaan, Sofía heeft al jaren dezelfde signature look. Je kunt haar uittekenen met haar kenmerkende kapsel: halflang, licht getoupeerd haar en een scheiding aan de zijkant. Haar gezicht lijkt nauwelijks ouder dan tien jaar geleden. Wie kinderfoto’s van Sofía bekijkt, ziet al de contouren van haar huidige kapsel en trekken van haar gezicht.

Sofía wordt geboren op 2 november 1938 in Athene. Ze is de oudste dochter van de Griekse prins Paul en zijn echtgenote Frederika. Sofía is een serieus meisje, dat haar best doet op school en goede cijfers haalt. Haar grote hobby is paardrijden. In 1947 wordt de vader van Sofía koning van Griekenland. Koning Paul is een rustige, vriendelijke man. Sofía heeft weleens gezegd dat ze op haar vader lijkt: ‘Ik ben kalm, introvert, timide.’ Sofía maakt haar middelbare school af op Salem, een strenge kostschool aan de Bodensee. Hier draait alles om drie thema’s: compassie voor anderen, verantwoordelijkheid en eerlijkheid. ‘Ik moest alles zelf doen, van het bed opmaken tot mijn schoenen poetsen. En we hadden elke week een collectieve taak: aardappels schillen of de tafel dekken’, herinnert ze zich.

KLAAR VOOR DE HUWELIJKSMARKT

Moeder Frederika is de drijvende kracht achter een koninklijke cruise in de zomer van 1954. Officieel is de cruise bedoeld om het toerisme naar de Griekse eilanden te stimuleren, maar Frederika vindt het eigenlijk veel belangrijker dat haar kinderen op dit uitje in contact komen met mogelijke huwelijkspartners. De cruise vindt plaats op het schip Agamemnon, door de kranten omschreven als een drijvende huwelijksmarkt.

Hier ontmoet Sofía haar toekomstige echtgenoot: de zestienjarige Spaanse prins Juan Carlos. Ze spreken elkaar, maar volgens Juan Carlos is er op het schip niet voldoende privacy om iemand echt te leren kennen, omdat er steeds ouders meekijken. Een jaar later ontmoet ze Juan Carlos bij het huwelijk van de Hertog van Kent en daarna gaan de ontwikkelingen snel: in september 1961 vraagt Juan Carlos Sofía ten huwelijk. Juan Carlos over zijn keuze: ‘Ik houd van prinses Sofía vanaf het eerste moment dat ik haar zag. Zij is een van de weinige vrouwen die ik ken die in staat is om een koninklijke kroon waardig te dragen. Plichtsgetrouw als ze is probeert Sofía zich de nieuwe cultuur eigen te maken. Het is niet altijd makkelijk, aanvankelijk zien de Spanjaarden haar vooral als een vreemdeling, die niet vertrouwd is met hun gebruiken en de taal niet vloeiend spreekt.

Als koningin houdt ze zich bezig met humanitaire doelen. Met haar activiteiten neemt ook de waardering toe voor Sofía, die zich naar eigen zeggen honderd procent Spaans voelt. Als Juan Carlos in een interview de vraag krijgt wie zijn adviseurs zijn, reageert hij kort maar bondig: ‘Ik heb maar één adviseur: Sofía.’

HUWELIJKSE TROUW

Waar hij op professioneel vlak kennelijk waardering voor zijn vrouw heeft, neemt Juan Carlos het niet zo nauw met de huwelijkse trouw. De eerste keer dat Sofía kennismaakt met de overspelige kant van haar man is in 1976. Ze wil haar man, die aan het jagen zou zijn, verrassen met een onverwacht bezoek, maar betrapt hem met een vrouw. Ondanks de pijn gaat Sofía door met haar werk, een dag later verschijnt ze weer in het openbaar. Glimlachend van buiten, terwijl ze haar echte gevoelens verborgen houdt. Het is typerend voor Sofía: plicht gaat boven alles. En het is ook hoe ze zich tijdens andere affaires van haar man heeft opgesteld. Discreet en professioneel. Als Juan Carlos in 2012 tijdens een olifantenjacht met een vriendin zijn heup breekt, viert Sofía Pasen in Griekenland met haar broer en zus. Ze komt naar het ziekenhuis, al is het pas na een paar dagen en al duurt het bezoek maar kort. Haar glimlach blijft.

Voor Sofía’s veertigste verjaardag had koning Juan Carlos een verrassingsfeest georganiseerd, maar dat zal voor haar tachtigste verjaardag niet gebeuren. Waarschijnlijk zal Sofía de dag doorbrengen met haar kinderen en kleinkinderen en haar Griekse familie. Of Juan Carlos daar bij zal zijn? Mogelijk niet. Maar Sofía zal naar buiten toe blijven glimlachen en haar rol blijven spelen. Het is haar tweede natuur, ze doet het al jaren.

