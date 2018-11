Koning Felipe heeft dinsdag de deuren van het Zarzuela Paleis geopend voor Sergej Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken. Lavrov bracht een officieel bezoek aan Spanje.

De Russische minister ontmoette niet alleen koning Felipe, maar ook zijn Spaanse collega Josep Borrell. Lavrov en Borrell kwamen onder meer overeen samen te werken op het gebied van cybersecurity.

Nadat hij Lavrov officieel had ontvangen, schoof Felipe aan bij een vergadering van de Stichting Prinses van Girona, een organisatie die jonge ondernemers op weg helpt. Ook zijn vrouw koningin Letizia nam deel aan de vergadering in het paleis, die werd voorgezeten door het koningspaar. Felipe is erevoorzitter van de stichting, uit naam van zijn oudste dochter prinses Leonor.