Ibrahim Mohamed Solih, de nieuwe president van de Malediven, wil graag opnieuw toetreden tot het Gemenebest, waar de Britse koningin Elizabeth het symbolische staatshoofd is.

Het kabinet heeft ingestemd met het voorstel van het staatshoofd dat hij maandag ter stemming bracht, meldt de lokale nieuwssite Avas.mv. Solih is ervan overtuigd dat lidmaatschap van de organisatie van voormalige Britse kolonies zijn land meer kansen zal bieden. Zo kunnen inwoners van de Malediven gemakkelijker naar Britse scholen en kunnen atleten gemakkelijker carrière in het buitenland maken via het Gemenebest.

Zijn voorganger trok de Malediven in 2016 terug uit het bondgenootschap omdat het Gemenebest zich te veel zou willen bemoeien met de binnenlandse politiek van de Malediven.