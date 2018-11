Koning Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk is recent vastgelegd op een nieuw schilderij. De Britse kunstenaar Nicky Philipps mocht de koningin, die inmiddels ruim zestig jaar op de troon zit, vereeuwigen in een portret.

Het is de derde maal dat Philipps een portret van de nu 92-jarige Elizabeth heeft gemaakt. Het nieuwste werk hangt in de eetzaal van paleis Holyroodhouse in Edinburgh.