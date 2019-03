De tijd vliegt voorbij momenteel op de redactie van Vorsten. We beginnen iedere editie met een schone lei, met blanco pagina’s. De vaste rubrieken zijn een stevig anker. We kunnen ieder nummer rekenen op mooie bijdrages van onze vaste medewerkers. Zo reserveren we in iedere editie zes pagina’s voor een mooi verhaal over juwelen van Martijn Akkerman en neemt Paul Rem ons iedere verse Vorsten mee naar vervlogen tijden aan het Hof. Maar de meeste pagina’s ontstaan redelijk spontaan.

Wanneer Wim Dehandschutter contact met me opneemt om te melden dat koningin Mathilde een bezoek brengt aan Mozambique, weet ik direct dat die reis niet onvermeld mag blijven in Vorsten. Extra fantastisch is dat de Belgische koningin ons een interview geeft in haar rol als pleitbezorger van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Zij richt zich daarbij in het bijzonder op vrouwen en kinderen. Zij is een koningin met een missie, die naast haar voornaamste functie, koningin der Belgen, ook haar talenten wil inzetten voor het goede doel.

Zo ook haar Nederlandse collega, koningin Máxima. Zij reisde in haar functie van speciaal pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling naar Jordanië. Ik vind het geweldig dat beide koninginnen naast hun werkzaamheden voor volk en vaderland ook over de grens hun bijdrage kunnen leveren. Ze moeten daarbij als een kameleon manoeuvreren. Want ze zijn er niet als koningin, maar niemand kan er omheen dat ze koningin zijn. Die status kunnen ze niet thuislaten.

En dan hebben we in deze Vorsten ook nog de reis van prins Harry en Meghan, de Hertogin van Sussex naar Marokko. Ik ben vaak en graag in Marrakesh geweest met mijn gezin, het gezin van mijn zus en mijn moeder en heb er prachtige herinneringen liggen. Maar natuurlijk is de reis van Meghan en Harry niet te vergelijken met mijn momenten op een kameel. Een woordvoerder van het Britse koningshuis stelt dat het koppel met hun bezoek aan Marokko de ‘reeds uitstekende betrekkingen tussen de twee landen zullen versterken.’ Prins Harry en zijn vrouw benadrukken tijdens hun bezoek onder meer ‘de vitale rol van onderwijs aan meisjes in de ontwikkeling van het moderne Marokko.’

Meghan doet het nog niet echt rustiger aan en is volop in touw. Ze heeft eerder gezegd dat ze eind april, begin mei is uitgerekend en op de redactie maken we inmiddels een echte studie van haar buik. Want al is de geboorte niet te plannen, wij willen natuurlijk wel ruimte voor deze blijde gebeurtenis reserveren.

Terwijl u geniet van deze verse Vorsten, gaan wij opnieuw een schone lei vol blanco pagina’s met heel veel liefde en plezier vullen met de allermooiste foto’s en verhalen.

