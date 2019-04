President Trump in juni naar Buckingham Palace

De Amerikaanse president Donald Trump brengt in juni een staatsbezoek aan Groot-Brittannië. Buckingham Palace maakte dinsdag bekend dat Trump een uitnodiging heeft aanvaard.

De Amerikaanse president zal van 3 tot en met 5 juni in Groot-Brittannië zijn. Daarna zal hij doorreizen naar Frankrijk voor een ontmoeting met de Franse president Emmanuel Macron, aldus het Witte Huis. Het bezoek aan Frankrijk is in het kader van 75 jaar D-Day.

Vorig jaar kwam Trump voor een werkbezoek naar Londen en in Windsor Castle werd hij voor de thee ontvangen door koningin Elizabeth. In Londen gingen toen tienduizenden mensen de straat op om tegen Trump te demonstreren.

Het laatste staatsbezoek dat Elizabeth ontving was dat van koning Willem-Alexander en koningin Máxima in oktober.