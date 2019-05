Tijdens hun bezoek aan hun voormalige woonadres in Noord-Wales hebben prins William en hertogin Catherine een rondleiding gekregen op de plaatselijke stranden van de Menai Bridge scouts. Via het Instagram-account van het Britse koningshuis is te zien hoe het koninklijk paar samen met een groep jonge kinderen de stranden opruimt.

Zo kregen de twee uitleg over het belang van broedplaatsen voor vogels op het buureiland Llanddwyn, en hoe de jonge scouts samenwerken met lokale organisaties en scholen om de plaatselijke natuur te beschermen.

De hertogin deed eerder vrijwilligerswerk met de scoutingclub toen zij en William nog op het eilandje Anglesey woonden. Het eiland kreeg als eerste in het Verenigd Koninkrijk een Plasticvrije Gemeenschap-status door het harde werk om plastic dat eenmalig wordt gebruikt te verbannen.