Prins William en hertogin Kate zijn woensdagochtend afgereisd naar Noord-Wales, om daar in het stadje Caernarfon een bezoek te doen aan de helikopterbasis van de kustwacht. Het koninklijk stel heeft kort na het huwelijk in 2011 een aantal jaar in Wales gewoond, dus kunnen beiden een paar van hun favoriete plekjes terugzien.

William en Kate zullen tijdens hun bezoek mensen en organisaties bezoeken die anderen aanmoedigen om voor hun gemeenschap te zorgen en het milieu te beschermen. Het bezoek is speciaal voor de prins, omdat hij een tijdje voor de Koninklijke Luchtmacht gelegerd heeft gezeten op RAF Valley, dat zich bevindt op het dichtbijgelegen eilandje Anglesey.

De twee vierden onlangs hun achtste trouwjaar en mochten deze week het zoontje van Williams broer Harry en diens vrouw Meghan verwelkomen.