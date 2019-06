Enkele privéfoto’s van het huwelijk van prins Harry en Meghan zijn op internet opgedoken nadat de computer van de officiële fotograaf Alexi Lubomirski was gehackt. Op sociale media gaan verschillende foto’s rond, melden Britse media.

Op een van de beelden is volgens The Sun te zien hoe Harry Meghan knuffelt met zijn ogen dicht. Een woordvoerder van Buckingham Palace wil niet reageren op de hack. Ook de agent van Lubomirski, een populaire fotograaf onder beroemdheden, weigert commentaar. In totaal zouden honderden beelden van Lubomirski gestolen zijn, waarvan enkele van de bruiloft.

Van het huwelijk, dat vorig jaar mei plaatsvond, deelde het Britse hof slechts een paar foto’s met het publiek.