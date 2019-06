De Britse prins Harry heeft dinsdag een drukke maar lucratieve avond gehad. Terwijl zijn vrouw Meghan thuis op baby Archie paste ging de hertog van Sussex ‘uit’ naar een liefdadigheidsconcert voor zijn eigen stichting Sentebale.

De 34-jarige prins verzorgde zelf het openingswoord voor de show in Hampton Court Palace in Londen. “Ik zal het kort houden want ik snap dat jullie allemaal zijn gekomen voor Rita Ora en niet voor mij”, grapte Harry. “En zeker jullie hier vooraan”, wees hij op een groep bezoekers die hem luidkeels toeriepen.

Harry bedankte het publiek voor het feit dat ze allemaal hun steentje hadden bijgedragen door tickets te kopen en zo geld in te zamelen voor Sentebale. “We hebben dankzij deze avond duizenden ponden opgehaald en ieder van jullie heeft daar een rol in gespeeld. Jullie hebben een leuke avond en tegelijkertijd hebben jullie levens veranderd in Lesotho, Botswana en Malawi”, zo prees hij het publiek.

Sentebale zet zich al meer dan tien jaar in voor kansarme kinderen met hiv in Afrika. Harry richtte de stichting op in 2006 met prins Seeiso van Lesotho, die dinsdag ook van de partij was in Londen. De avond werd verder bijgewoond door talloze bekende Britten zoals Katherine Jenkins, Gemma Arterton, Emilia Fox en Tom Hardy.