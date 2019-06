Koning Felipe gearriveerd in Panama

Koning Felipe van Spanje is gearriveerd in Panama. De Spaanse vorst woont op maandag de inauguratie bij van de nieuwe president Laurentino Cortizo. Tegelijkertijd neemt Felipe ook deel aan festiviteiten ter gelegenheid van de 500e verjaardag van de stichting van Panama-stad.

Felipe liet voorheen inauguraties van staatshoofden in Latijns-Amerika over aan zijn vader Juan Carlos, maar hij is sinds kort echt met pensioen.

De Spaanse koning laat zich vergezellen door zijn minister van Buitenlandse Zaken, de Europese Unie en samenwerking, Josep Borrell. In Panama werden ze zaterdagavond laat op het vliegveld ontvangen door de ambassadeur van Spanje en de minister van Buitenlandse Zaken in Panama, Isabel de Saint Malo.

Sociaaldemocraat Cortizo won op 5 mei de verkiezingen. Cortizo (66), een voormalig minister van Landbouw die bekendstaat als ‘Nito’, kreeg ongeveer een derde van de stemmen. Hij is de opvolger van afzwaaiend president Juan Carlos Varela. De verwachting is dat de vertrekkende president een diner aanbiedt aan de staatshoofden en regeringsleiders die naar Panama reizen.