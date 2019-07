Engeland is zondag voor het eerst in de geschiedenis wereldkampioen cricket geworden. Die unieke prestatie werd ook nog eens beloond met een koninklijke felicitatie.

“Prins Philip en ik sturen onze warmste felicitaties aan de Engelse mannencricketploeg na een meeslepende overwinning in de WK-finale van vandaag”, twittert RoyalFamily uit naam van koningin Elizabeth. “Daarnaast deel ik ook mijn medelijden met de verliezend finalisten uit Nieuw-Zeeland, die vandaag en gedurende het hele toernooi, zo bewonderenswaardig hebben gestreden”, aldus de Queen.

De Engelse cricketploeg versloeg in een spannende finale in Londen Nieuw-Zeeland na een zogenoemde Super Over, een soort verlenging.