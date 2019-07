Camilla, de echtgenote van prins Charles, viert woensdag haar 72e verjaardag in Cornwall. Camilla is zestien maanden ouder dan haar echtgenote prins Charles met wie ze deze week door het hertogdom reist.

Charles en Camilla brengen elk jaar aan het begin van de zomer een bezoek aan Cornwall en het aangrenzende Devon. In het paleis staat de reis naar het zuidwestelijke deel van Engeland bekend als ‘Cornwall and Devon Week’. Ook vorig jaar vierde Camilla in deze week haar verjaardag.

Charles en Camilla bezoeken woensdag op de derde dag Cullompton en Exmoor National Park. Met een picknick in het natuurgebied vieren ze het 70-jarig bestaan van de Wet Nationale Parken en toegang tot het platteland van 1949. Het Verenigd Koninkrijk heeft in totaal vijftien nationale parken met tien in Engeland, drie in Wales en twee in Schotland.