Koning Felipe van Spanje heeft woensdag het 20-jarig jubileum van de Euroamérica Foundation bijgewoond. Hij woonde in Madrid een rondetafelgesprek bij en feliciteerde het bestuur in een speech met de behaalde mijlpaal.

De Euroamérica Foundation is een Europese organisatie die zich richt op het verbeteren van betrekkingen tussen Europa en Latijns-Amerika.

De stichting heeft in het verleden al verschillende malen koninklijk bezoek gehad. Zo kwam Felipes voorganger Juan Carlos in 2001 en 2009 langs en was hij zelf van de partij in 2014, toen nog als kroonprins.