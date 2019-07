De gehele cast van de live-action remake van The Lion King was zenuwachtig voor de ontmoeting met de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan. Zélfs popkoningin Beyoncé. Dat vertelde Billy Eichner, die de stemacteur is van stokstaartje Timon, bij Jimmy Kimmel Live!

“Een paar dagen voordat de cast Harry en Meghan zou ontmoeten, stuurde het Britse koningshuis een heel protocol van hoe we ze dienden te begroeten”, zegt Billy. “Je moest ‘your royal highness’ zeggen en je mocht niet spreken voordat de handen werden geschud”, vertelt Billy verbaasd. “Wij vonden de regels nogal intens, iedereen was een beetje zenuwachtig, zelfs Beyoncé.”

Diezelfde Beyoncé, die de stem van Nala inspreekt in de film, heeft uiteindelijk niet al te zwaar getild aan het protocol. Zij kwam samen met haar man Jay-Z later dan de royals bij de première aan. Dat mag eigenlijk niet, volgens de regels moeten leden van de koninklijke familie altijd als laatste binnenkomen zodat de aandacht op hen gevestigd blijft.

De hertog en hertogin van Sussex leken het overigens geen probleem te vinden. Harry en Meghan hebben vriendelijk staan kletsen met Beyoncé en Jay-Z Carter. Het muzikale paar feliciteerde de royals met de geboorte van hun zoontje Archie. De kersverse ouders vroegen daarna ook naar de kinderen van de Carters.