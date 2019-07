De Britse prinses Eugenie is bezig met het opzetten van een podcast. De 29-jarige dochter van prins Andrew doet dat samen met haar beste vriendin, Julia de Boinville. Met haar heeft Eugenie het goede doel The Anti-Slavery Collective opgezet, waarmee ze zich inzet tegen moderne slavernij.

“We zijn bezig met het ontwikkelen van een podcast, Freedom United”, vertelt de prinses op Instagram TV. “Dit is het moment om hierover te praten”, zegt Eugenie over het probleem dat ze met haar goede doel aankaart. “Op dit moment houden veel mensen zich ermee bezig. En als ze dat nog niet doen, dan zorgen we dat ze dat gaan doen. We doen dit voor de mensen die hun situatie niet zelf onder de aandacht kunnen brengen.”

Volgens de prinses gaan op dit moment meer dan 40 miljoen mensen gebukt onder moderne slavernij. “Het hoogste aantal in de geschiedenis.” Eugenie probeert met haar goede doel, en de podcast in het bijzonder, aandacht te genereren voor het mondiale probleem.

Eugenie en Julia kennen elkaar van school. In 2012 gingen ze samen naar Kolkata, waar ze zagen “dat slavernij nog altijd bestaat”. Ze besloten zich in de problematiek te verdiepen en The Anti-Slavery Collective op te zetten.