De twee Britse vliegeniers die met een 76 jaar oude Spitfire rond de wereld vliegen, zijn inmiddels op weg. Dinsdag wacht de tweede etappe van de wereldreis, van Schotland, via de Faeröer naar IJsland. De vliegeniers weten zich gesteund door prins Harry, die voor vertrek vanuit Engeland in een brief zijn steun uitsprak.

“Jullie reis is een ongelooflijke prestatie, een blijk van kwaliteit, volharding en ingenieurswerk – ongetwijfeld ondersteund door een toegewijd team”, schrijft de hertog van Sussex in de brief, gericht aan vliegeniers Steve Brooks (58) en Matt Jones (45). “Ik wens het hele team alle geluk bij dit prachtige avontuur.”

De prins wenst de avonturiers niet alleen succes, maar geeft ook aan een tikkeltje jaloers te zijn. Harry was ooit toeschouwer bij een vliegshow met Spitfires, en vloog in 2014 in het vliegtuig. Hij omschrijft dat laatste als een “onvergetelijke ervaring”. “Ik weet zeker dat deze gelegenheid minstens even bijzonder, zo niet bijzonderder, voor jullie zal zijn.”

Helikopterpiloot

Piloten Brooks en Jones willen met hun tocht onder meer de ontwerpers en makers van de Spitfire eren. De mannen willen een dertigtal landen aandoen en over allerlei wereldberoemde locaties vliegen. Prins Harry wenst de mannen succes, maar bovenal ook “veel plezier”, zo staat handgeschreven in de afsluiting van de op de aanhef en afsluiting na uitgetypte brief.

Harry zelf was helikopterpiloot bij de Britse luchtmacht. In 2012 diende hij enkele maanden als piloot van een Apache-helikopter, in 2007 en 2008 werd de prins als landmachtmilitair uitgezonden naar Afghanistan.