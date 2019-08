Prins Charles is donderdag te gast in het Schotse Ballater voor de traditionele Highland Games, die sinds 1864 trouw aan het begin van augustus worden gehouden. De hertog van Rothesay, zoals de Schotse titel van Charles luidt, is aanwezig als beschermheer van de Scottish Highland Games Association.

De Britse koninklijke familie besteedt tijdens de zomervakantie in Schotland altijd veel aandacht aan traditionele evenementen. Charles was zaterdag nog in John O’Groats bij de Mey Highlands Games, waar hij onder meer optrad als scheidsrechter bij het touwtrekken. Koningin Elizabeth en andere leden van de familie worden volgende maand verwacht bij de Highland Games in Braemar, waarvan de vorstin beschermvrouw is.

Volgens de overlevering vinden de spelen hun oorsprong in de elfde eeuw, toen clanleiders wedstrijden hielden om de sterkste en de snelste mannen in hun clans te bepalen. De snelsten werden vervolgens aangewezen als koeriers en de sterksten ingelijfd als soldaten.

Charles praat in Ballater met leden van het organisatiecomité, ontmoet leden van het StrathDee-touwtrekteam en neemt een parade af van de Lonach Highlanders.