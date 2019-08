De Spaanse emeritus-koning Juan Carlos is opgenomen in een ziekenhuis in Madrid voor een hartoperatie. De aard van de ingreep is niet bekendgemaakt, maar volgens Spaanse media ondergaat de 81-jarige oud-vorst een drievoudige bypassoperatie.

Bij aankomst bij de kliniek zei Juan Carlos tegen de aanwezige journalisten: “We zien elkaar weer als ik hier wegga.”

Voor de vader van de huidige koning Felipe is het de zeventiende grote ingreep. Hij kreeg onder meer een nieuwe knie en werd geopereerd aan een heup, een verwonding in zijn gezicht en een hernia.

In 2014 trad Juan Carlos af na bijna veertig jaar op de troon. In Spanje is zijn titel nog steeds koning.