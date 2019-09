Meghan, hertogin van Sussex, heeft op Instagram bedroefd gereageerd op het overlijden van de beroemde Duitse modefotograaf Peter Lindbergh. De vrouw van prins Harry werkte kort geleden nog samen met hem voor het Britse Vogue-nummer waar Meghan gasthoofdredactrice van was.

Volgens Meghan werd Lindberghs werk wereldwijd geprezen vanwege zijn talent voor het vastleggen van de essentie van een onderwerp, het vermijden van fotoshop en het laten zien van de natuurlijke schoonheid met minimale make-up. Voor het Vogue-nummer overwoog Meghan dan ook geen enkele andere fotograaf.

“Het was een van de laatste gepubliceerde projecten van een zeer gewaardeerd fotograaf. Hij zal worden gemist”, zo staat op het account van de hertog en hertogin van Sussex. Bij de tekst werd een foto geplaatst waarop Lindbergh en Meghan elkaar omhelzen.

Sproeten

In het bewuste tijdschrift stelde Lindbergh dat Meghan maar één eis had voor de cover. “De instructies van de hertogin waren duidelijk: ik wil sproeten zien”, zo zei hij. De hertogin vertelde eerder al eens dat ze het verschrikkelijk vindt als haar sproeten verdwijnen tijdens het fotoshoppen. Het laten zien van sproeten was voor Lindbergh, die in januari 1990 de beroemde zwart-wit Vogue-cover met naturel supermodellen maakte, overigens geen enkel probleem. “Ik ben dol op sproetjes!”

Lindbergh is 74 jaar geworden. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.