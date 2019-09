Prins Harry en Oprah Winfrey leggen de laatste hand aan hun nieuwe documentaireserie over geestelijke gezondheid. De hertog van Sussex hoopt dat de reeks, die volgend jaar op de nieuwe streamingdienst van Apple verschijnt, impact zal hebben op de kijkers.

Harry besteedt al jaren aandacht aan het onderwerp en was zelf ook openhartig over zijn eigen worstelingen na het overlijden van zijn moeder Diana. In een podcast van de Daily Telegraph vertelde hij twee jaar geleden onder meer dat hij kampte met een depressie. Dat inspireerde hem tot het maken van de serie met de talkshowkoningin, vertelt hij nu. “Toen ik in jullie podcast kwam twee jaar geleden realiseerde ik me door alle reacties daarop wat voor impact het delen van mijn verhaal had en wat de impact van andermans verhalen kunnen hebben voor mensen die in stilte lijden”, zei Harry woensdag in de Daily Telegraph.

In de reeks worden mensen met psychische problemen gevolgd. “Als de kijkers zich kunnen herkennen in de pijn en misschien ook de ervaringen, dan kan het levens redden omdat we ons ook focussen op de preventie en positieve uitkomsten.”

Hoewel Harry de afgelopen jaren heeft leren omgaan met het verlies van zijn moeder, blijft het een proces. “Wat ik heb geleerd en blijf leren over mentale gezondheid, geestelijke ziektes en zelfbewustzijn is dat alles begint en eindigt bij de mentale gesteldheid en hoe we voor onszelf en elkaar zorgen.”