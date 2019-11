Een bittere pil voor prins Harry. De hertog van Sussex zag de Engelse rugbyers in de finale van het WK rugby met 32-12 verliezen van Zuid-Afrika. De prins, beschermheer van de Engelse rugbybond, was speciaal naar het Japanse Yokohama afgereisd om de wedstrijd bij te wonen.

Harry was niet de enige eregast bij de wedstrijd. Ook de Japanse kroonprins Akishino, die op 20 september het toernooi opende, diens vrouw Kiko en prins Albert van Monaco bezochten de finale. Harry bekeek de finale aan de zij van Akishino en Kiko.

De hertog van Sussex was niet met lege handen naar Japan afgereisd: hij had een bericht van zijn grootmoeder koningin Elizabeth bij zich. De vorstin feliciteerde de coach van Engeland, Eddie Jones, met het behalen van de finale. “Jullie prestaties tijdens het toernooi hebben fans in het hele land in extase gebracht en geïnspireerd. Ik feliciteer het team, management en staf met het behalen van de finale en wens jullie het allerbeste voor een memorabele en succesvolle wedstrijd.”

De wereldtitel moeten de Engelsen nu echter aan Zuid-Afrika laten. Voor dat land betekende het de derde wereldtitel in de geschiedenis, Engeland blijft staan op één. Overigens zorgde Zuid-Afrika in de halve finale ook al voor de uitschakeling van Wales. Ook die nederlaag zorgde voor droevige gezichten binnen de Britse koninklijke familie: prins Charles, de vader van Harry, heeft als prins van Wales in het verleden vaak zijn steun aan Wales uitgesproken.