Koningin Elizabeth heeft woensdag een ontmoeting gehad met Margareta van Roemenië, die na de dood van haar vader koning Mihai twee jaar geleden de titel van ‘bewaarder van de kroon’ heeft aangenomen. De titel ‘koningin’ vond ze ongepast zolang in Roemenië de monarchie niet is hersteld. Ze werd bij de privé-audiëntie in Buckingham Palace vergezeld door haar man prins Radu.

Margareta heeft in Roemenië een semi-officiële status. Ze ontvangt ambassadeurs, politici en buitenlandse bezoekers en bewoont een door de regering beschikbaar gesteld paleis in Boekarest. Buitenlandse bezoeken, zoals in oktober aan Nederland, worden deels gefaciliteerd door de Roemeense ambassade. In Den Haag werden Margareta en Radu ook achter gesloten deuren in het paleis ontvangen, zo maakte het Roemeense hof toen bekend.

Met de Britse koninklijke familie zijn de betrekkingen op verschillende niveaus bijzonder hecht. Voor Margareta is er de wetenschap dat haar ouders koning Mihai en (toen nog) prinses Anna van Bourbon-Parma elkaar in november 1947 bij het huwelijk van Elisabeth en prins Philip – een familielid van Mihai – voor het eerst ontmoetten. Een jaar later trouwden ze zelf, maar onder geheel andere omstandigheden want het Roemeense communistische regime had de koning inmiddels gedwongen het land te verlaten.

Margareta (70) moest tot januari 1990 wachten alvorens ze voor het eerst voet op Roemeense bodem kon zetten. Dat feit wordt volgend jaar januari met een gala en groot diner in Boekarest herdacht.