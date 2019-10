Prins William is vrijdagavond de kroeg ingedoken om de EK-kwalificatiewedstrijd Tsjechië – Engeland op een groot scherm te kunnen zien. De hertog van Cambridge ging echter niet alleen voor een pint en de voetbalwedstrijd naar de pub, hij vroeg wederom aandacht voor mentale gezondheid.

“Iedereen moet zich net zo op zijn gemak voelen om over zijn geestelijke gezondheid te praten als over voetbal in de kroeg”, twitterde Kensington Palace bij een video van een lachende William. Te zien is hoe de prins een praatje maakt met onder anderen Chelsea-trainer Frank Lampard, terwijl de andere aanwezigen al hun aandacht richten op de wedstrijd. “Prins William sloot zich aan bij voetbalfans om de wedstrijd Tsjechië – Engeland te kijken en iedereen aan te moedigen in gesprek te gaan.”

In de pub die William bezocht zaten niet zomaar voetbalfans, maar mensen die allemaal mentale problemen hebben gehad. Met iemand die hen bijstond in moeilijke tijden waren de aanwezigen uitgenodigd in gezelschap van de prins naar de wedstrijd te kijken. Of het lang gezellig bleef, is echter de vraag. Engeland verloor de wedstrijd van Tsjechië, dat in de 85e minuut de 2-1 maakte.