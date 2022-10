Britse gravin Sophie brengt bezoek aan Congo

Sophie, de gravin van Wessex, is als eerste lid van de Britse koninklijke familie ooit naar Congo gereisd. Dat laat Buckingham Palace maandag weten. Zij doet dit op verzoek van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De gravin zal volgens het paleis in Congo proberen de aandacht te vestigen op de impact van seksueel en gendergerelateerd geweld tijdens de oorlogen in het land. Zij wil de overlevenden helpen van het stigma af te komen waar zij vaak mee worden geconfronteerd.

Het bezoek vormt de opmaat naar de conferentie rond het International Preventing Sexual Violence in Conflict Initiative. Dit vindt in november plaats in Londen, op initiatief van de Britse regering.