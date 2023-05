Britse koning Charles bezorgd over bosbranden Canada

Koning Charles en koningin Camilla maken zich zorgen over de bosbranden die momenteel woeden in de Canadese provincie Alberta. Dat blijkt uit een bericht dat de Britse royals hebben uitgestuurd naar de inwoners van het land en is gedeeld door Buckingham Palace.

“Mijn vrouw en ik zijn diep bezorgd sinds we hoorden van de bosbranden die gemeenschappen in West-Canada teisteren”, stelt de koning. Hij en Camilla sturen “speciale gedachten en gebeden” naar de mensen die zijn ontheemd en hun huizen, bedrijven of andere eigendommen door de branden zijn verloren.

De koning prijst de hulpverlening. “We willen ook onze diepste bewondering uitspreken voor de eerstehulpverleners en vrijwilligers die de branden met blussen onder controle proberen te krijgen, terwijl ze ook hun buren en gemeenschappen in nood ondersteunen”, vervolgt de vorst. “We hebben veel goede herinneringen aan onze bezoeken aan West-Canada en weten dat de getroffenen deze uitdaging zullen aangaan met de gebruikelijke Canadese kracht, veerkracht en vastberadenheid.”

De Canadese provincie Alberta riep enkele dagen geleden de noodtoestand uit vanwege het hoge aantal bosbranden. Lagere temperaturen zorgden woensdag voor enige verlichting in Alberta. Het komende weekend worden echter opnieuw hogere temperaturen verwacht. Canadese weerdiensten vrezen dat de temperaturen als gevolg van een hittegolf in het weekend oplopen tot in de 30 graden. Er is een waarschuwing uitgegeven voor het ongebruikelijke warme weer van vrijdag tot en met dinsdag.

Tienduizenden mensen hebben door de branden al hun huizen moeten verlaten en meer dan 120.000 hectare bos is al in vlammen opgegaan.